Двух инспекторов ГИБДД задержали в Красноярске за получение взяток

В Красноярске задержаны старший инспектор и инспектор ГИБДД. В отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщило главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии следствия, не позднее апреля 2025 года фигуранты дела получали взятки «за постановку на регистрационный учет транспортных средств, не соответствующих техническим требованиям». В преступную схему силовики привлекли двух знакомых.

В сообщении краевого главка СКР указывается, что старший инспектор определял размер взятки и занимался регистрацией автомобилей, его коллега проводил осмотры транспортных средств, а посредники занимались поиском заинтересованных лиц. Общая сумма взяток пока не установлена.

Александра Стрелкова