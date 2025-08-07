Из 177 выдвинутых в Кузбассе кандидатов только трое самовыдвиженцев

В Кемеровской области завершилось выдвижение кандидатов на предстоящих в сентябре муниципальных выборах. По данным областной избирательной комиссии, в общей сложности в четырех кампаниях выдвинуто 177 человек.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В их числе только трое самовыдвиженцев. Остальные кандидаты выдвинуты политическими партиями. В выборах депутатов советов Таштагольского и Гурьевского муниципальных округов примут участие только кандидаты от пяти парламентских партий. На довыборах в Ленинск-Кузнецкий окружной совет своего кандидата выдвинула Партия социальной защиты.

12-14 сентября в Кузбассе пройдет голосование на выборах советов Таштагольского и Гурьевского муниципальных округов, а также довыборы в Ленинск-Кузнецкий окружной совет (один одномандатный округ) и в Прокопьевский окружной совет (два одномандатных округа).

Валерий Лавский