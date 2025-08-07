Омская компания «Сибавтоком» требует признать банкротом «Сибавтотранс»

ООО «Сибавтоком», занимающееся пассажирскими перевозками в Омске, направило в арбитражный суд Москвы заявление с требованием объявить несостоятельным контрагента — ООО «Сибавтотранс». Подробности в заявлении не указаны, оно принято судом 30 июля, 4 августа возбуждено производство по делу. Заседание состоится 26 сентября.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ООО «Сибавтотранс» зарегистрировано в 2016 году в Омске, с февраля 2024 года — в Москве. Компания занимается строительно-монтажными работами и оказанием услуг с использованием грузовой и специальной техники для подготовки и развития площадок на нефтегазовых месторождениях. Общество ведет деятельность в основном в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в 2024 году начало выполнение работ в Иркутской области. Парк автомобилей и спецтехники насчитывает более 300 единиц. В портфеле заказов предприятия — 13 контрактов со сроками поступления оплаты до 2028 года включительно на общую сумму порядка 24 млрд руб.

Согласно данным ЕГРЮЛ, единственный владелец компании – Владимир Коршунов. Выручка общества в 2024 году составила 3,3 млрд руб., прибыль – 64 млн руб.

Лолита Белова