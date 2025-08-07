Глава Ростовской области сообщил об отражении атак БПЛА на севере

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области в ночь на 7 августа, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Атака пришлась на север области: ПВО работали в Чертковском и Миллеровском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. Информация о последствиях уточняется.

По данным Минобороны, за прошлую ночь над Ростовской областью было сбито 16 беспилотников. В хуторе Золотаревка из-за повреждения линии электропередачи без света остались почти 200 человек.