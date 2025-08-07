Редкое первое издание «Хоббита» Толкина продано за 4,58 млн рублей

Редкое первое издание «Хоббита» Джона Рональда Руэла Толкина, найденное при разборе дома в Бристоле, продано на аукционе за 43 тыс. фунтов (4,58 млн руб.). Покупателем стал частный британский коллекционер, сообщила The Guardian.

Экземпляр 1937 года (один из 1500 оригинального тиража) лишен суперобложки. Аукционный дом Auctioneum, обнаруживший книгу, заявлял, что «сохранились лишь несколько сотен экземпляров». Цена вчетверо превысила ожидания благодаря ажиотажу среди международных участников торгов.

Книга в светло-зеленом тканевом переплете содержит черно-белые иллюстрации Толкина. Она происходила из библиотеки семьи Хьюберта Пристли, ботаника Оксфордского университета и брата полярника сэра Рэймонда Пристли. По данным Auctioneum, Хьюберт Пристли и Толкин, вероятно, были знакомы через писателя Клайва Льюиса, с которым оба переписывались.

«Хоббит» (предыстория к «Властелину колец») разошелся тиражом свыше 100 млн копий и экранизирован в 2010-х. В 2015 году первое издание с рукописной заметкой Толкина на эльфийском языке ушло на Sotheby’s за 137 тыс. фунтов (14,6 млн руб. по текущему курсу).

Кто и сколько заработал на наследии Толкина — в материале «Ъ».