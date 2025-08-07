Обвиняемого во взяточничестве экс-замглавы Росгвардии Стригунова оставили в СИЗО

Второй Западный окружной военный суд отклонил апелляционные жалобы защиты бывшего заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова. Он обвиняется в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщает ТАСС.

В отношении Стригунова возбуждено уголовное дело по трем эпизодам получения взяток в особо крупном размере. Общая сумма взяток, которые ему вменяют, составляет более 66 млн руб.

По версии следствия, с 2012 по 2014 годы Стригунов получал взятки от коммерческих организаций за покровительство при выполнении госконтрактов на строительные работы. В частности, в 2014 году, он дал указание начать строительство учебного центра в Кемеровской области, зная, что участок не пригоден для этих целей. В итоге условия контракта не были выполнены, а государству был нанесен ущерб в размере выше 2 млрд руб.