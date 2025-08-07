Военнослужащий США пытался обменять сведения о танках Abrams на гражданство РФ

В Техасе 6 августа по обвинению в шпионаже арестован военнослужащий Тейлор Адам Ли из Эль-Пасо. Ему инкриминируется попытка передачи информации «о национальной обороне иностранному противнику и попытке экспорта контролируемых технических данных без лицензии», сообщило Министерство юстиции США.

По словам помощника генпрокурора по нацбезопасности Джона Айзенберга, 22-летний военнослужащий в июле пытался передать России информацию об особенностях эксплуатации танка M1А2 Abrams. «Расследование ФБР показало, что Тейлор Ли предположительно пытался предоставить секретную военную информацию об уязвимостях американских танков человеку, которого он считал офицером российской разведки, в обмен на гражданство РФ»,— приводятся в сообщении слова помощника директора отдела контрразведки ФБР Романа Рожавского.

Следствие по делу ведет ФБР с помощью Командования контрразведки армии США.