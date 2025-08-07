Экс-глава северного района Хабаровского края погиб в зоне боевых действий СВО

При выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции погиб бывший глава Ульчского района Хабаровского края Федор Иващук. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.

«Каждая потеря защитника Родины для нас — боль, навсегда врезающаяся в сердце. Особенно тяжело узнавать о гибели человека, с которым был знаком и вместе работал», — написал губернатор. Дмитрий Демешин выразил соболезнования супруге и детям бойца.

В марте Федор Иващук принял решение оставить должность и пойти добровольцем на СВО. Службу нес в отряде БАРС-8 «Хабаровск». В мае ему исполнился 51 год.

Эрнест Филипповский, Хабаровск