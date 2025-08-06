Горюшко-поле

Сезон 2025 года для аграриев Черноземья и других ключевых сельскохозяйственных регионов России может оказаться худшим с начала специальной военной операции — такой прогноз дает аналитическая компания «Агроспикер», отталкиваясь от роста себестоимости производства и низкой рентабельности экспорта. По мнению аналитиков, рост валового продукта отрасли в денежном выражении в текущей конъюнктуре невозможен. Опрошенные «Ъ-Черноземье» представители местного агробизнеса в целом согласились с прогнозом, отметив рост расходов и падение цены на зерновые.

Глава аналитической компании «Агроспикер» Виталий Шамаев на IX Среднерусском экономическом форуме представил материалы, согласно которым текущий сезон для аграрной отрасли может оказаться самым трудным с 2022 года. Эксперт отметил, что в первом полугодии российские аграрии не выбрали квоту на экспорт пшеницы, составлявшую 10,6 млн т и значительно сниженную по сравнению с 2024 и 2025 годами. За рубеж было отправлено только 7 млн т этой сельхозкультуры. «Экспорт стал непривлекателен,— констатирует господин Шамаев.— Цены при отгрузке пшеницы в Новороссийске упали с 18 до 15 руб. за 1 кг, а крепкий рубль осложняет экспорт. Мы не соберем урожай на 20% выше прошлогоднего, а цены уже обвалились».

По оценке «Агроспикера», экспорт сельхозпродукции составляет 75% от ее внутреннего потребления, а экспортная выручка финансирует аграрный сектор более чем на 50%

При этом в перспективе урожаи зерновых будут снижаться вне зависимости от погодных условий — по сугубо экономическим причинам: из-за убыточного экспорта, диспаритета цен, санкций, пошлин и жесткой денежно-кредитной политики. Одновременно продолжится диверсификация агропроизводства, вызванная рыночными условиями и госрегулированием: зерновые будут терять площади в пользу зернобобовых и масличных культур. Доля масличных в валовом продукте агросектора уже приближается к 50%, но дальнейший рост их производства не сможет компенсировать потери по зерну. Себестоимость агропроизводства, которая, по данным Росстата, в 2022 году подскочила на 23,5%, продолжает расти. Таким образом отечественные аграрии попадают под «ножницы» одновременного истощения рынка и роста затрат.

Опрошенные «Ъ-Черноземье» представители рынка разделили эти пессимистичные оценки. «Это не пессимизм, это реалии сегодняшнего дня,— отметил председатель совета директоров воронежской ГК «Агротех-гарант» Александр Евсеев.— Действительно, себестоимость растет, а цена падает. Я не жду роста дохода от реализации». При этом господин Евсеев предположил, что валовой сбор урожая будет лучше, чем в прошлом году, когда на состояние посевов повлияли весенние заморозки и летняя засуха.

«Затратная часть только растет по всем позициям: топливо, средства защиты растений, зарплаты, запчасти. При этом цены, установившиеся на рынке, не позволяют развиваться. Усугубляет ситуацию растущий кадровый голод. Все это ведет к тому, что производство будет сокращаться»,— полагает гендиректор воронежского ООО «Нива» Николай Слаук

Доктор сельскохозяйственных наук, директор по развитию ООО «Агролига центр селекции растений» Сергей Гончаров считает, что ситуация в Черноземье отличается явным сокращением площадей зерновых культур в пользу масличных.«В зависимости от региона растут посевы подсолнечника, сои, рапса, а также нишевых культур, например льна масличного или рыжика,— отметил он.— Компенсирует ли эта тенденция потери по зерновым? Зависит от точки зрения. Если рассматривать сбор и себестоимость белка с гектара, никакой потери нет. Это естественный процесс, тропа, которой уже прошли многие страны, например Аргентина и Бразилия. Сто лет назад там доминировала пшеница, а сейчас преобладают масличные. Государство оказалось не способно справляться с большими урожаями, и сельхозпроизводители выкручиваются, как могут. Вне зависимости от принуждения сверху они будут сеять рентабельные культуры».

При этом, по его мнению, свою роль в привлекательности масличных культур играет и географическое положение Черноземья — его удаленность от морских портов. «В Краснодарском крае есть новороссийский порт, урожай продать проще, и поэтому там никогда не будет развиваться перерабатывающая промышленность,— полагает эксперт.— А у нас это неизбежно: в Черноземье увеличиваются мощности по переработке масличных. Экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью в приоритете перед продажей сырья».

Юрий Голубь