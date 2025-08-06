В Камышлове 9 августа пройдет фестиваль UralTerraJazz

Около 80 музыкантов из России, Казахстана, Армении примут участие в XI международном джазовом фестивале UralTerraJazz, который пройдет 9 августа в Камышлове (Свердловская область).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Среди них виолончелист и автор саунд-треков Артем Манукян, трио Даниила Крамера с программой «Акцент на бас» и Денис Мажуков с проектом «Рэй: легенда навсегда». Kickin’ Jass Orchestra исполнит композиции из советского кинематографа, а резиденты клуба EverJazz представят концерт, посвященный Леониду Утесову — первому советскому джазмену.

«Когда мы формировали концепцию фестиваля, то опирались, конечно, на главные темы — Год защитника Отечества и 80-летие Победы. Обращаясь к музыкантам, мы просили подумать о формировании собственной программы выступления именно в этом направлении»,— рассказала на пресс-конференции программный директор фестиваля Ирина Щетникова.

Фестиваль UralTerraJazz проводится ежегодно в Камышлове в День города с 2014 года. Музыканты начнут выступать с 14:00 на городском стадионе на ул. Карла Маркса, 38.

Одновременно в Камышлове продут фестиваль прикладного творчества «Земляничный джем» и фестиваль-конкурс песчаных фигур «Kamyshlov-art-Sand», который с 2011 года проходит во дворе детской художественной школы.

Для участников и гостей фестивалей в Камышлов предусмотрен пригородный электропоезд «Финист». Поезд №7226 отправится со станции Екатеринбург-Пассажирский в 10:18 по местному времени. По словам Ирины Щетниковой, утренний электропоезд встретит пассажиров музыкой джаз-оркестра Big Band Tropical Winds. Обратно пригородный поезд №7225 отправится из Камышлова в 21:20.

«Когда мы только обсуждали вопрос проведения UralTerraJazz в Камышлове, очень волновались, потому что не понимали, как привлечь и организовать гостей и участников. Сейчас мероприятие выросло в крупный фестиваль, который посещают несколько тысяч человек»,— отметила председатель заксобрания Свердловской области, президент фестиваля Ural Terra Jazz Людмила Бабушкина.

София Паникова