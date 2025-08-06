Умерла театральный педагог ГИТИСа Сусанна Серова

Заслуженная актриса, режиссер и педагог Сусанна Павловна Серова умерла в возрасте 91 года. О ее смерти сообщила пресс-служба Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Госпожа Серова занимала в институте должность профессора с 1981 года и была мастером художественного слова. За годы педагогической деятельности в ГИТИСе она воспитала несколько поколений актеров и режиссеров, обучая в мастерских таких выдающихся режиссеров, как Олег Табаков, Петр Фоменко, Сергей Женовач и Сергей Голомазов.

Сусанна Серова в 1957 году с отличием окончила Школу-студию МХАТ. После этого она служила в театре «Современник» (1957–1959), Саратовском ТЮЗе (1959–1962) и Московском драматическом театре на Малой Бронной (1962–1966). С 1972 года госпожа Серова руководила Студией художественного слова в Центральном доме ученых.

Кроме сценической работы, Сусанна Серова автор многочисленных телевизионных проектов, среди которых циклы «МХАТ и Чехов», «МХАТ и Горький», «Искусство стихотворного перевода», передачи «Русские цари», «Марина Цветаева», «Мария Кузьмина-Караваева», «Ван Гог в Арле» и «Бунин. Страницы творчества». За вклад в телевизионное искусство она была удостоена премии «ТЭФИ».

Также она известна как автор книги статей и очерков «Слово. Образ. Голос. Речь» и поэтических сборников «Я молча кричу» (1993) и «Перед распахнутой дверью» (2006).