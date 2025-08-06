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Глава СКР запросил доклад об избиении девочки в заведении общепита в Саратове

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по сведениям о применении насилия в отношении несовершеннолетней в Саратове. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Ранее в медиапространстве появилась видеозапись, на которой две девушки избивают несовершеннолетнюю в одном из заведений общепита в Саратове. Девочки были причинены телесные повреждения.

Следственные органы регионального подразделения СКР приступили к процессуальной проверке по данному факту. По поручению господина Бастрыкина начальнику саратовского следственного управления Дмитрию Костину предстоит доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах.

Павел Фролов