В Пензе ищут подрядчика для ликвидации мест размещения отходов

В Пензе приступили к поискам подрядчика для ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в Первомайском районе. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Заказчиком выступила администрация Первомайского района Пензы. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,49 млн руб. Заявки принимаются до 13 августа. Победителя аукциона определят 15 августа. Исполнитель должен оказать услуги с даты заключения контракта по 31 декабря 2025 года.

Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов IV и V классов опасности включает в себя ручную и механизированную очистку территорий. Подрядчику предстоит организовать уборку и транспортировку отходов на полигон, включенный в Государственный реестр объектов размещения отходов, или до объекта утилизации.

Запрещается сжигать отходы, «сталкивать» их в овраги и водоотводные канавы, расположенные вблизи свалки. Подрядчику необходимо вести видеофиксацию процесса загрузки отходов.

Павел Фролов