В ЦАР началось разоружение бывших боевиков

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) и миротворческое подразделение миссии ООН (МИНУСКА) приступили к операции по разоружению и демобилизации бывших боевиков.

Как передает Africa News, речь идет о повстанческих группировках UPC и 3R. Обе были распущены 10 июля.

Местом разоружения боевиков стала деревня Малум. Операция включает в себя сдачу оружия, медицинское обследование, предоставление психологической и социальной помощи, а также идентификацию и выплату вознаграждения.

Власти ЦАР и повстанчиские группировки подписали соглашение о прекращении огня в конце апреля. Гражданская война в ЦАР продолжалась с 2012 года.