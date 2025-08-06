В курском приграничье при ударе дрона ВСУ пострадал мужчина

В Рыльском районе Курской области 31-летний мужчина получил ранения в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль. Инцидент произошел в деревне Семеново. По словам врио губернатора Александра Хинштейна, у пострадавшего осколочные ранения затылочной области головы, задней поверхности грудной клетки и бедер.

Мужчину срочно доставляют в Курскую областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи. В Telegram-канале Александр Хинштейн назвал атаку подлой и призвал местных жителей быть максимально внимательными, подчеркнув важность сохранения жизни и здоровья.

Кроме того, в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа Запорожской области также подверглась атаке гражданская машина. Там дрон ВСУ уничтожил автомобиль Lexus, однако пострадавших не было. Пожар, возникший после удара, быстро потушили.