«Пермский зоопарк» назвал цены и расписание работы новой площадки
«Пермский зоопарк» раскрыл стоимость входных билетов на новую площадку. Взрослый билет будет стоить 800 рублей, детский (с 4 до 11 лет) – 500 руб. Сообщается, что до полного переезда посетителей зоопарка на билеты будет действовать скидка – 50%.
Фото: правительство Пермского края
Стоимость входного билета на старую площадку составляла 350 руб. для взрослого и 250 руб. для детей.
Предусмотрена широкая система льгот. Так, участники СВО и члены их семей проходят в зоопарк без оплаты.
Сам новый зоопарк будет работать с 12 до 21 часов (касса до 20 часов), понедельник – санитарный день.