Власти Волгодонска планируют погасить долги за счет кредита на 48 млн рублей
Власти Волгодонска возьмут кредит на погашение долговых обязательств города. Они рассчитывают это сделать за счет возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 114 млн руб. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Начальная цена контракта — 47,9 млн руб. Источником финансирования выступает местный бюджет.
Открытие кредитной линии, полностью или частично, запланировали на 30 сентября, а окончательно погасить долги необходимо не позднее 30 сентября 2027 года.
Поставщика определят 15 августа. Контракт действует до 31 декабря 2027 года.