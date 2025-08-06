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Власти Волгодонска планируют погасить долги за счет кредита на 48 млн рублей

Власти Волгодонска возьмут кредит на погашение долговых обязательств города. Они рассчитывают это сделать за счет возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 114 млн руб. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Начальная цена контракта — 47,9 млн руб. Источником финансирования выступает местный бюджет.

Открытие кредитной линии, полностью или частично, запланировали на 30 сентября, а окончательно погасить долги необходимо не позднее 30 сентября 2027 года.

Поставщика определят 15 августа. Контракт действует до 31 декабря 2027 года.

Мария Хоперская

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