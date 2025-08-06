В Черноземье 7 августа временами осадки и до +28°С

В четверг, 7 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется переменная облачность с кратковременными осадками. Температура будет варьироваться от +15°C до +28°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью — ясная погода, +18°C. Днем воздух прогреется до +24°C, небольшой дождь.

В Воронеже ночью — +16°C, днем температура поднимется до +27°C и возможны осадки.

В Курске в течение суток небольшие осадки: от 18 °C ночью до +23°C днем.

В Липецке ночью ясно — +15°C. Днем ожидаются кратковременные дожди, температура — +27°C.

В Орле в течение суток пройдут осадки. Ночью — +17°C, днем — +28°C.

В Тамбове будет ясная погода в течение суток, ночью до +15°С. Днем —+28°С.

Анна Швечикова