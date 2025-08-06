В Ртищевском районе хотят отремонтировать автодорогу за 6 млн рублей

В Ртищевском районе Саратовской области собираются провести ремонт автомобильной дороги. Начальная (максимальная) цена контракта — 6 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Заказчиком выступила администрация Ртищевского района. Заявки принимаются до 14 августа. Работы необходимо выполнить с даты заключения контракта по 1 октября этого года.

Местом выполнения работ является автоподъезд к селу Каменка (через д. Рули) от автодороги «Тамбов — Ртищево — Саратов». Подрядчику предстоит отремонтировать асфальтобетонное однослойное покрытие. В перечень работ входит также погрузка строительного мусора в автотранспортное средство экскаватором и его перевозка.

Павел Фролов