Пермский любительский клуб обыграл профессионалов из группы, где выступает «Амкар»

Сегодня в Перми на стадионе «Звезда» состоялась игра 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в которой любительский футбольный клуб «Ильпар» из поселка Ильинский принимал профессионалов из новотроицкой «Носту» Соперники смогли забить пять мячей на двоих. Итог поединка 3:2 в пользу команды из Пермского края. Голы у победителей забили Антон Чебыкин, Артем Зайцев и Евгений Парамонов.

Отметим, что завершилась встреча массовой дракой, в ходе которой были удалены Парамонов и вратарь гостей Нелюбов. Таким образом, «Ильпар», за который играют любители, впервые прошел первую стадию Кубка России, где сыграет против «Тюмени».

Отметим, что пермский «Амкар» вступит в борьбу за кубок с более поздней стадии.