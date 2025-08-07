«Яблоко» держит нижнюю планку

Партии «Яблоко» снова не удалось зарегистрировать ни одного кандидата на выборах губернаторов и региональных парламентов. Такое происходит четвертый год подряд и теоретически ставит «яблочников» перед угрозой ликвидации за невыполнение установленного законом требования об участии в выборах. Впрочем, как выяснил “Ъ”, активность «Яблока» на муниципальных выборах пока достаточно высока и при сохранении нынешней динамики позволяет партии надеяться на выполнение норматива даже в случае неучастия в думской кампании 2026 года.

Формально регистрация кандидатов на губернаторских и парламентских выборах в регионах еще не завершена, но в отношении выдвиженцев «Яблока» все решения уже приняты. Его единственный кандидат в губернаторы не смог пройти муниципальный фильтр в Новгородской области, собрав всего 5 подписей муниципалов из необходимых 89, кандидаты в депутаты Курганской облдумы и Челябинского заксобрания также не справились со сбором автографов, а партсписки на выборах в заксобрания «яблочники» в этом году даже не выдвигали.

«Нулевой» результат на региональных выборах партия показывает четвертый год подряд. За это время «Яблоко», по данным Центризбиркома, выдвинуло кандидатов в губернаторы в 6 регионах и 11 раз пыталось поучаствовать в выборах заксобраний, но до регистрации дело нигде не дошло. Между тем именно включение кандидатов в бюллетень, согласно закону «О политических партиях», позволяет Минюсту признать партию участвующей в выборах, а невыполнение этого требования в течение семи лет грозит ей ликвидацией. Чтобы избежать этого, партии, напомним, необходимо за семь лет выполнить хотя бы одно из требований ст. 37 упомянутого федерального закона: зарегистрировать кандидата на выборах президента либо партсписок на выборах в Госдуму, попасть в бюллетень на выборах губернаторов как минимум в 10% субъектов (не менее 9) или на парламентских выборах хотя бы в 20% регионов (18), либо же результативно поучаствовать в муниципальных выборах более чем в половине субъектов (45).

Зарегистрировав партсписок на выборах в Госдуму 2021 года (он получил 1,34% голосов), «Яблоко» гарантировало себе как минимум семь лет спокойной жизни. Участие в президентской кампании-2024 могло бы продлить этот срок еще на три года, но основатель партии Григорий Явлинский от выдвижения отказался. Поэтому выполнять установленный законом норматив «яблочникам» сейчас приходится на выборах регионального и муниципального уровня, и именно на местные выборы, как показывает практика, они делают основную ставку.

К примеру, в этом году партия уже зарегистрировала кандидатов на выборах в горсовет Орла, гордумы Костромы и Томска, довыборах в горсовет Агидели (Башкирия). Кроме того, «Яблоко» будет представлено в бюллетенях на муниципальных выборах в Карелии, Новгородской, Мурманской, Новосибирской, Челябинской и Псковской областях. Суммарно же в 2022–2025 годах «яблочники» получили регистрацию на муниципальных выборах в 44 регионах, хотя в ряде субъектов они отметились по несколько раз (в таких случаях в зачет по участию в выборах идет только одна кампания). Например, в Псковской и Новгородской областях партийцы попадали в бюллетени четыре года подряд, в Красноярском крае и Московской области — три года подряд.

В целом же, исходя из требований закона, «яблочники» к настоящему моменту «закрыли» на местном уровне 26 из 45 необходимых регионов (см. график). При этом, как рассказали “Ъ” в пресс-службе «Яблока», партия рассчитывает на регистрацию муниципальных кандидатов еще в восьми регионах и на выборах в четырех региональных столицах. Попадание в бюллетени в Астрахани, Вологде, Иваново, Чебоксарах и Дагестане (этих регионов пока нет в «зачетном» списке) заметно приблизит «яблочников» к выполнению нормы: в таком случае им останется «добрать» в ближайшие два года всего 14 новых субъектов.

С другой стороны, как отмечает политолог Александр Кынев, общая статистика участия кандидатов от «Яблока» в региональных и муниципальных выборах в последние годы ухудшается. Например, по итогам выборов в Мосгордуму-2019 партия получила четыре места, а на выборах-2024 ни один ее выдвиженец даже не был зарегистрирован. Схожая ситуация была и на последних муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. «То есть по сравнению с аналогичными выборами предыдущего цикла почти везде мы видим ухудшение»,— заключает эксперт.

Впрочем, у «Яблока» все еще остается шанс выполнить законный норматив одним ударом — зарегистрировав свой партсписок на выборах в Госдуму-2026. Благодаря «парламентской льготе», которую партии пока обеспечивает наличие фракций в заксобраниях Псковской области, Карелии и Санкт-Петербурга (все они будут переизбираться в 2026 году), она сможет выдвигать кандидатов в федеральный парламент без сбора подписей.

Божена Иванова