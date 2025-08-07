ЦБ объяснил снижение финрезультата компаний

В опубликованном в среду, 6 августа, резюме обсуждения ключевой ставки Центральный банк дал подробности принятия решения о снижении индикатора с 20% до 18% на заседании 25 июля. Отметив, что предметно рассматривались лишь два сценария — сокращение ставки на 100 и на 200 базисных пунктов, ЦБ обозначил риски выбора между ними. «При меньшем шаге основной риск связан с ужесточением денежно-кредитных условий (ДКУ), избыточным охлаждением экономической активности, которое может привести к значительному и продолжительному отклонению инфляции вниз от 4%»,— пояснил регулятор. При большем же (принятом в итоге) шаге есть риск чрезмерного смягчения ДКУ из-за ожиданий столь же быстрого движения ключевой ставки вниз на будущих заседаниях, что создаст риски для замедления инфляции до целевых 4% в 2026 году.

Оценив состояние российской экономии, ЦБ в том числе разобрал причины заметного ухудшения финансового результата компаний, ранее зафиксированного Росстатом. В вышедшей 23 июля (накануне заседания ЦБ) статсводке сообщалось, что по итогам пяти месяцев года сальдированный финрезультат (прибыль минус убытки) организаций составил 11,588 трлн руб., что сразу на 9,7% ниже, чем было за такой же период 2024 года. По итогам четырех месяцев отставание от прошлогоднего значения было менее заметным — минус 1,4%, а по итогам первого квартала вовсе фиксировался прирост финрезультата.

В ЦБ в таком снижении не увидели ничего драматичного. Как сказано в резюме, участники заседания пришли к выводу, что финансовое состояние компаний остается стабильным, а снижение их финрезультата с рекордных уровней 2023–2024 годов «согласуется с завершением периода перегрева спроса и возвращением к сбалансированным темпам роста экономики». Отмечено также, что для более полной оценки ситуации стоит учитывать соотношение финрезультата за последние 12 месяцев и ВВП — и во втором квартале 2025 года этот показатель вернулся к уровням 2018–2019 годов (периода устойчивого сбалансированного роста экономики).

В ЦБ также признали, что в целом динамика финрезультата может не в полной мере отражать изменение ситуации с финансовым положением компаний — бизнес продолжает адаптироваться к новым условиям, могут меняться как структура и количество компаний внутри одной группы или холдинга, так «центры прибыли». Все это может влиять на количество прибыльных и убыточных компаний, но не отражать реального положения дел в отрасли или экономике в целом, заключил регулятор.

Вадим Вислогузов