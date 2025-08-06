Администрация Трампа положительно оценила встречу Путина и Уиткоффа

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа прошла успешно, сообщил представитель Белого дома Reuters. Россия желает продолжать взаимодействие с США, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Власти России стремятся продолжать взаимодействие с Соединенными Штатами. Введение вторичных санкции все еще ожидается в пятницу»,— сказал собеседник агентства.

Визит Стива Уиткоффа в Россию стал пятым с начала года. Кремль оценил переговоры как полезные и конструктивные. Там также сообщили, что Москва передала Вашингтону «некоторые сигналы по украинскому вопросу». Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа была продуктивной, стороны достигли большого прогресса.

Дональд Трамп обещал ввести новые санкции в отношении России и 100-процентные пошлины на товары российских партнеров, если конфликт на Украине не завершится до 8 августа.