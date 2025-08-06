В суде возродили дело врачей

Прокуратура вновь запросила по девять лет колонии калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич из-за гибели младенца в роддоме. Обвиняемым уже назначали такие сроки, но затем приговор отменили. Сама гибель новорожденного весом чуть больше 700 г произошла в 2018 году. В конце июля 2025-го присяжные в итоге сочли врачей виновными. Главврачу роддома Елене Белой вменяют статью об организации убийства. По версии следствия, она не хотела портить статистику выживаемости. Сама Белая отрицала, что могла получить хоть какую-то выгоду от гибели ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Теперь защите стоит только попытаться снизить реальные сроки, считает председатель Ассоциации по защите прав в сфере здравоохранения Асад Юсуфов. Он представлял интересы Белой в первой инстанции, однако позже она вовсе отказалась от адвокатов и попросила защитника по назначению: «Приговор незаконен, не обоснован. Признательные показания от них просто были выбиты путем оказания постоянного давления, помещения их сначала в следственный изолятор. Этот приговор надо обязательно обжаловать, учитывать, насколько долго длится это дело, то, что в первой инстанции их оправдали, причем судом присяжных.

По сути, это дело больше носит характер показательной порки, чем действительно того, что было совершено. В связи с нахождением их в следственном изоляторе, с тем, что они уже были в местах лишения свободы, то есть должен быть этот срок засчитан, плюс попытаться выйти по УДО. Врачи всегда находятся под угрозой. С учетом уже давно сложившейся практики и отношения к врачам для них оказать какое-то лечение высокого уровня и качества бывает сложно. Надо относиться к ним не как к людям, которые могут сделать какое-то чудо, а как к тем, кто работает в определенной системе, которая ограничивает их способности осуществить какое-то качественное лечение.

Статья УК РФ 238 об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, упразднена в отношении врачей, то есть она декриминализована.

Тем не менее осталось причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью, халатность, неоказание медицинской помощи. То есть по ним ответственность по срокам ниже, но все равно у нас обвинение требует от суда применить максимальное наказание».

Анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич обвиняется непосредственно в убийстве. Прокурор настаивает, что она ввела младенцу сульфат магния, что привело к его смерти. Сушкевич уверяла, что не делала этого. И, как утверждало врачебное сообщество, в тканях погибшего ребенка было порядка 400 мкг на 1 г магния. Это меньше нормы. Сама Сушкевич заверяла, что в мировой практике в целом при родах на 2023-й неделе беременности выживаемость детей — 20%.

Но врачам лучше руководствоваться рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорит президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский: «Конечно, дела не должны идти столько времени, это издевательство над всеми участниками процесса. Хотя это первый прецедент в России, когда врачей пытаются посадить фактически за убийство, тем более ребенка. Просто система не знает, как на это реагировать. Естественно, врачи защищаются на всех уровнях, но сути дела это, к сожалению, не меняет. Я ознакомился с материалами и остался в убеждении, что все доказано.

Да, ребенок был очень тяжелым, и это как раз является основной причиной споров, потому что часть медицинского сообщества по-прежнему считает, что дети весом до килограмма вообще не должны жить, потому что по статистике они дают ужасную инвалидность. Но учитывая, что Всемирная организация здравоохранения считает стандартом вынашивание детей от 500 г и выше, наверное, уже и спора никакого нет. На самом деле ситуация за последние 15 лет очень сильно изменилась, создана целая сеть перинатальных центров, и детская смертность снизилась буквально в несколько раз».

В первый раз реаниматолог Сушкевич излагала свою версию на заседаниях в 2020 году. По ее словам, у новорожденного было крайне низкое артериальное давление, также из-за кровотечения гемоглобин оказался в два раза ниже нормы, а температура тела не превышала 34 градусов. Сушкевич допускала и сепсис. Поддержку калининградским врачам в числе прочих оказывал фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо». Одним из защитников стал президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

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Александра Абанькова