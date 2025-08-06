Какие ваши обстоятельства

Ленинский райсуд вынес приговор в отношении экс-начальника управления капстроительства мэрии Перми Ирины Чирковой. Она признана виновной в получении взятки в сумме 5,45 млн руб. от местного предпринимателя Сергея Микова. За эти деньги госпожа Чиркова оказывала общее покровительство в приемке объектов, которые строила компания взяткодателя. Сама фигурантка факт получения денег не отрицала, но утверждала, что брала их взаймы на покупку квартиры, поскольку прежней лишилась из-за микрозаймов сестры. Гособвинение предлагало приговорить Ирину Чиркову к десяти годам колонии и штрафу в размере 54,5 млн руб. Суд назначил ей наказание ниже низшего предела, пре­дусмотренного статьей о взяточничестве. Госпожа Чиркова приговорена к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 27,25 млн руб.



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Ирина Чиркова



Как установил суд, событие преступления, в котором обвиняется Ирина Чиркова, произошло в 2022 году. Тогда осужденная занимала должность начальника управления капитального строительства администрации Перми (УКС). По версии следствия и гособвинения, она знала, что у директора ООО «Строительно-монтажный трест №6» есть значительные накопления, поэтому решила потребовать у него взятку. За денежные средства она предложила предпринимателю общее покровительство, а также решение вопросов по изменению проектной документации и приемке работ на объектах, которые реконструировала компания Сергея Микова. На тот момент ООО занималось реконструкцией городского Дворца молодежи, физкультурно-оздоровительного комплекса и ледовой арены «Здоровье». Общая сумма контрактов составила 1,3 млрд руб.

22 июля 2022 года господин Миков передал дочери Ирины Чирковой 5,45 млн руб. прямо в помещении одного из офисов банка в центре города. Позже предприниматель заявил на суде, что после получения денег госпожой Чирковой условия работы для ООО стали более комфортными. Предприниматель и руководитель УКС были задержаны спустя более чем три года после совершения преступления — в августе прошлого года. Сначала оба отрицали вину, но затем Сергей Миков заключил досудебное соглашение с прокуратурой, дав показания в отношении Ирины Чирковой, а также директора МКУ «Управление технического заказчика» Андрея Кудрявцева. 30 июня господин Миков был приговорен к пяти годам лишения свободы за дачу взятки госпоже Чирковой. За несколько месяцев до этого суд отправил господина Кудрявцева в колонию строгого режима на два года.

В ходе рассмотрения дела в Ленинском райсуде Ирина Чиркова не отрицала факт получения денег от господина Микова. В то же время она утверждала, что брала деньги не взамен покровительства, а взаймы на покупку квартиры. При этом 1,5 млн из указанной суммы госпожа Чиркова вернула. По словам бывшего руководителя, деньги ей понадобились на покупку квартиры, поскольку предыдущего жилья Ирина Чиркова и ее дочь лишились. Недвижимость была оформлена на сестру фигурантки, которая взяла микрозаем под залог квартиры. Когда родственница не смогла отдать деньги, на недвижимость было обращено взыскание, после чего актив был продан.

Представитель гособвинения в ходе прений предложил суду назначить Ирине Чирковой наказание в виде десяти лет лишения свободы со штрафом 54,5 млн руб. В последнем слове госпожа Чиркова заявила, что в итоге осталась с дочерью без жилья. При этом она была уверена, что, передавая деньги, Сергей Миков ей просто помогает, а оказывать ему ответные услуги она не собиралась. Фактически Ирина Чиркова указывала, что взяла деньги, когда находилась в крайне тяжелой жизненной ситуации. Она просила суд о снисхождении и назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

В итоге суд приговорил госпожу Чиркову к шести годам колонии общего режима со штрафом 27,25 млн руб. Также ей запрещено занимать определенные должности сроком на три года. Как стало известно из оглашения резолютивной части приговора, суд применил ст. 64 УК РФ. Ее положения позволяют назначать более мягкое наказание, чем предусмотрено за преступление, если в ходе рассмотрения дела установлены исключительные обстоятельства. Стоит отметить, что минимальная санкция ч. 6 ст. 290 УК РФ в части лишения свободы предусматривает наказание от восьми лет.

Старший партнер адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры» Иван Хозяйкин отмечает, что согласно ч. 2 ст. 64 УК РФ исключительными обстоятельствами, при которых может быть назначено наказание «ниже низшего» предела, могут быть признаны как отдельные обстоятельства, так и их совокупность. «Без полного текста приговора сложно сказать, чем руководствовался суд, применяя ст. 64 УК РФ, но он оценивает доказательства по делу согласно своему внутреннему убеждению. Перечень смягчающих обстоятельств определен ст. 61 УК РФ, но данный перечень не является исчерпывающим, из чего следует, что суд может признать смягчающим обстоятельство прямо не перечисленное в данной статье. Стоит отметить, что ст. 61 УК РФ прямо закрепляет в качестве смягчающего наказание обстоятельства совершение преступления в силу тяжелой жизненной ситуации»,— пояснил эксперт.

Дмитрий Астахов