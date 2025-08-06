Номер в больничном покое

В приоритетный инвест­проект по возведению бизнес-отеля с медцентром возле клинической больницы №3 в Перми внесены изменения. В частности, инициатор строительства — ООО «Управление проектами» — перенес сроки завершения проекта с 2028 на 2029 год. Также стало известно о планах снести для возведения комплекса больничный корпус — бывший роддом на ул. Коминтерна, 5, и еще два здания мед­учреждения, что освободит еще 4,5 тыс. кв. м земли. Таким образом, площадь для комплекса увеличится вдвое — до 9,1 тыс. «квадратов». В региональном Агентстве инвестиционного развития и компании «Управление проектами» снос больничных строений не комментируют. По словам эксперта, гостиницы в градостроительстве крайне нетребовательны к площади территории, необходимой для их возведения. Для отеля на 340 номеров вполне достаточно участка в 5 тыс. кв. м.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Градсовет Фото: Градсовет

Краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата одобрил изменения приоритетного инвестпроекта по строительству бизнес-отеля с медцентром на ул. Коминтерна, 5б, в Перми. Возведением объекта возле клинической больницы №3 займется компания ООО «Управление проектами», которую контролируют владелец группы «Мегаполис» Леонид Крепак (92,5%) и бывший собственник «Медлайфа» Вячеслав Логинов (7,5%).

Согласно протоколу заседания совета, опубликованному на сайте регионального минэкономразвития, сроки завершения проекта отеля переносятся на один год. Если ранее закончить работу по возведению отеля ООО «Управление проектами» рассчитывало в 2028 году, то теперь — в 2029-м. В строительство инвестируют 1,3 млрд руб.— объем инвестиций в целом не изменился с 2023 года.

Кроме того, поменялась площадь помещений в здании, которые девелопер передаст в собственность Пермского края: с 700 кв. м она уменьшилась до 500 кв. м. Не позднее 31 декабря 2025 года инициатор проекта обязуется заключить с краевым минимуществом соглашение о намерениях по безвозмездной передаче властям помещения не менее 500 кв. м с отдельным входом. Помещение должно быть передано Пермскому краю не позднее трех месяцев с момента ввода в строй многофункционального комплекса.

Инвестор обязуется также компенсировать в региональный бюджет рыночную стоимость объектов движимого и недвижимого имущества, расположенных на участке 4,5 тыс. кв. м по ул. Коминтерна, 5, а также расходы, связанные с оценкой рыночной стоимости этих объектов и экспертизой отчета об их рыночной стоимости. Помимо этого, «Управление проектами» компенсирует краевой казне расходы от сноса указанных объектов. По данным публичной кадастровой карты, участок на ул. Коминтерна, 5, о котором идет речь, предназначен под больничный комплекс. На этой земле, по сведениям справочника 2ГИС, находится один из больничных корпусов — бывший роддом. Ранее 59.ru сообщало, что в 2021 году во время пандемии коронавируса здание роддома перепрофилировали для лечения заболевших COVID-19. Позднее, после спада заболеваемости, здание так и не вернули к привычным функциям. Кроме того, указанный участок занят также хозяйственным корпусом больницы и еще одним зданием медучреждения по адресам: ул. Коминтерна, 5, к. 2, и 5а, соответственно. Назначение последнего объекта в открытых данных не указано.

Отметим, что ранее в проекте бизнес-отеля с медцентром фигурировал только один участок — по ул. Коминтерна, 5б. Территория 4,5 тыс. кв. м свободна и находится возле бывшего роддома и другого больничного корпуса. Разрешенное использование этой площадки — под гостиничное обслуживание. В итоге суммарно для строительства многофункционального здания ООО «Управление проектами» отводится территория в 9,1 тыс. кв. м.

По действующей концепции инвестора, многофунк­циональный комплекс возле клинической больницы №3 будет состоять из бизнес-отеля, медцентра, офисных и торговых пространств, ресторана и других объектов. Отель ориентируют на бизнес-туристов, посещающих Пермь, а также на студентов, приезжающих сюда учиться. Здание станет шестиэтажным, на 1–2-м этажах разместятся инфраструктурные объекты, на 3–4-м этажах — гостиничные номера. Номерной фонд отеля составит 340 номеров. Во дворе комплекса обустроят места для отдыха, высадят липовый сад, построят фонтан.

В девелоперской группе «Мегаполис» не стали комментировать изменения проекта и планы по сносу для стройки больничного корпуса. В краевом Агентстве инвестиционного развития (АИР), курирующем проект, сообщили, что в рамках актуализируемой концепции ООО «Управление проектами» запланировано объединить два корпуса гостиницы в один. В связи с этим сроки реализации проекта скорректировали. Вместе с тем номерной фонд гостиничного комплекса не уменьшится. «Проекты, которым присвоен статус „приоритетный инвестиционный проект“ (ПИП), реализуются без привлечения бюджетных средств. Более подробная информация о корректировках приоритетных инвест­проектов, которые возникают в ходе их реализации, по условиям инвестиционного соглашения является конфиденциальной»,— заметили в агентстве.

Представитель управляющей компании «Дом Хоспиталити» (гостиницы Holiday Perm, Apri City, Apri Polet) Сергей Сташков полагает, что отель на 300 номеров можно разместить на земельном участке площадью около 5 тыс. кв. м. Гостиницы в градостроительстве крайне нетребовательны к площади территории, необходимой для их возведения. К примеру, нормативы по обеспеченности таких объектов парковками меньше, чем для офисных зданий и жилых домов, пояснил собеседник, но точные показатели называть не стал. «Предполагается, что лучшая гостиница — это здание, расположенное в центре города, среди плотной застройки. В России постояльцы отелей в основном передвигаются на самолетах, поездах. На автомобилях приезжает незначительное количество гостей, соответственно — потребность отелей в парковках очень небольшая»,— отметил эксперт. Также у отелей нет требований по строительству скверов, детских площадок и прочих объектов. Поэтому необходимость в большой территории и планы по обустройству сквера возле будущей гостиницы Сергей Сташков связал с пожеланиями инвестора ООО «Управление проектами».

Евгения Ахмедова