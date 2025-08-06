На 11% снизился уровень преступности на транспорте в УрФО

За первое полугодие 2025 года в Уральском федеральном округе наблюдается спад уровня преступности на транспорте, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника управления на транспорте МВД по УрФО полковник полиции Александр Терещенко.

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По его данным спикера, было зафиксировано 17 тыс. сообщений о правонарушениях, возбуждено более 1,5 тыс. уголовных дел. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За административные правонарушения были наложены штрафы на общую сумму 9 млн руб. Чаще всего они касались нарушений антиалкогольного законодательства (7 тыс. протоколов) и транспортной безопасности (4 тыс.), а также мелкого хулиганства (3 тыс.).

Особое внимание транспортная полиция уделила пресечению преступлений в области перевозки грузов: раскрыто 308 случаев краж, изъято 187 кг запрещенных веществ. «Здесь хочу отметить, что транспортная полиция не ограничивается только объектами транспорта. Когда задерживаем фигуранта наркопреступления и находим у него в гаджетах сведения о так называемых "закладках" на территории региона, то принимаем меры к их скорейшему изъятию»,— рассказал полковник Терещенко.

В МВД обратили внимание на кратный рост интернет-преступлений. «Если мы говорим об интернет-преступности, то берем гораздо шире — начиная от заведомо ложных сообщений об актах терроризма, отправляемых на электронные почты различных предприятий (в Екатеринбурге было раскрыто восемь таких случаев) и заканчивая сбытом наркотических средств»,— пояснил Александр Терещенко.

Возросло количество преступлений на железнодорожных объектах: зафиксировано 55 фактов непроизводственного травматизма (из них 35 со смертельным исходом). По словам полковника, проблемой стало увлечение молодежью «зацепинга» или «трейнсерфинга». Количество правонарушений из-за проезда на крыше поездов в Екатеринбурге увеличилось с трех случаев до 18. «В городе наиболее пораженными участками служат Сортировка и Ботаника, где мы регулярно снимаем детей и проводим с ними разъяснительную беседу»,— уточнил Александр Терещенко.

Во второй половине 2025 года управление на транспорте МВД по УрФО планирует частичное внедрение информационно-аналитической базы «Сфера», которая позволит идентифицировать граждан по биометрии и своевременно реагировать на преступления.

Сергей Зубарев