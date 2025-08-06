Дефляция в России с 29 июля по 4 августа составила 0,13%

Недельная дефляция в России за период с 29 июля по 4 августа 2025 года усилилась до 0,13% после 0,05% в предыдущие две недели, следует из данных Росстата. За этот период индекс потребительских цен составил 99,87%, с начала месяца — 99,93%, а с начала года цены выросли на 4,37%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 4 августа на уровне 8,77%. На плодоовощную продукцию за отчетную неделю дефляция составила в среднем 4,6% после 4,1% неделей ранее. Значительно подешевели картофель — на 10,8%, белокочанная капуста — на 9,7%, столовая свекла — на 9,6%, морковь — на 8,4%, репчатый лук — на 6,3%, помидоры — на 6%, бананы — на 2,5%.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости отмечено удешевление детских подгузников и стиральных порошков на 0,3%, хозяйственного мыла и сухих кормов для домашних животных — на 0,2%, туалетной бумаги и гигиенических прокладок — на 0,1%. При этом подорожали зубные пасты (+0,3%) и зубные щетки (+0,1%).

Бытовая техника за неделю подорожала: смартфоны — на 1,4%, электропылесосы — на 0,7%, телевизоры — на 0,5%. Стоимость новых отечественных автомобилей не изменилась, а иностранных снизилась на 0,8%.