СК возбудит дело по факту гибели катавшегося на катамаране жителя Вольска

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сведениям об оказании небезопасных развлекательных услуг в Вольске Саратовской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным сети, в июне этого года молодой человек катался на катамаране по озеру. В какой-то момент он упал в воду и утонул. Плавать житель Вольска не умел.

Согласно публикации, прокат плавательных средств организован в непредназначенном для этих целей месте. Кроме того, клиентам не выдают спасательные жилеты, не проводится предварительный инструктаж по технике безопасности.

Следственные органы регионального подразделения СКР проводили процессуальную проверку по указанному факту. По поручению господина Бастрыкина начальнику саратовского следственного управления Дмитрию Костину предстоит также доложить об установленных обстоятельствах и о результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов