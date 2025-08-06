AP: Россия просит ЦАР заменить «Вагнер» на Африканский корпус

Официальные лица Центральноафриканской Республики (ЦАР) сообщили, что Россия просит страну заменить ЧВК «Вагнер» на подразделение «Африканский корпус», пишет Associated Press (AP) со ссылкой на источники. По информации агентства, Москва также потребовала Банги оплатить услуги по обеспечению безопасности в стране.

Как пишет AP, правительство ЦАР неохотно соглашается на требования России, поскольку считает ЧВК «Вагнер» более эффективной, чем «Африканский корпус». Кроме того, платить за обеспечение безопасности власти страны могут только полезными ископаемыми, а не валютой.

«Власти в Банги заявили, что не в состоянии выплатить такую сумму. Вместо этого они надеются компенсировать России стратегические и минеральные ресурсы, в частности, золото, уран и железо»,— сказал один из собеседников агентства.

Военный представитель ЦАР уточнил, что Москва выдвинула требования о замене ЧВК «Вагнер» на «Африканский корпус» во время визита замглавы Минобороны России в страну. Он добавил, что с начала года российский чиновник посещал ЦАР несколько раз.

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