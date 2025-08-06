Альфа-банк завершил масштабный проект по миграции любых форм бизнеса на новую единую цифровую платформу. Это позволяет клиентам работать с ультрасовременным интерфейсом и обеспечивает безопасность за счет перехода на собственные разработки. «Такой сложный технологический проект является редкостью на российском рынке, особенно учитывая сложность и разнообразие клиентской базы. Это не точечная доработка интернет-банка под потребности отдельных клиентов, а новая система, превратившая "Альфа-Бизнес" из инструмента для платежей в платформу, где 100+ команд в режиме параллельной разработки могут обновлять функционал как индивидуальных предпринимателей, так и крупнейший корпораций»,— прокомментировал Сергей Паршиков, руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц.

Клиенты платформы трансграничных переводов А7, созданной банком ПСБ, могут теперь получить услуги в офисах продаж. В Москве открылись пять точек. Физлицам и компаниям там доступны все продукты А7, от обмена валюты до сложных и многоступенчатых решений в сфере ВЭД. Кроме того, в офисах будут предоставляться и продукты от ПСБ, в частности, можно оформить дебетовую карту, кредит и страховку по нему, а также инвестиционные продукты.

Apple вложит еще $100 млрд в производство на территории США. Речь не только о сборке, но и производстве ключевых компонентов. Корпорация уже обязалась вложить в Штаты $0,5 трлн за четыре года. Новые $100 млрд добавятся к этой сумме.