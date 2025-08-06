Под Волгоградом возбудили дело о хищении 3 млн бюджетных средств подрядчиком

В Волгоградской области возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 3 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В ходе проверки исполнения законодательства при реализации проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура выяснила, что администрация Калачевского района заключила с подрядной организацией контракт на работы по реконструкции очистных сооружений водопровода в поселке Береславка. При этом исполнитель не выполнил часть работ по вывозу и размещению на полигоне свыше 3 тыс. тонн загрязненного грунта.

Как установило надзорное ведомство, подрядчик подготовил, подписал и предоставил фиктивные акты о полном окончании работ. Заказчик произвел оплату по ним. По предварительным оценкам должностное лицо подрядной организации похитило более 3 млн руб. бюджетных средств.

Павел Фролов