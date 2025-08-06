Путин дистанционно открыл школу и зоопарк

Президент Владимир Путин по видеосвязи открыл несколько объектов социальной инфраструктуры в пяти регионах — Дагестане, Пермском и Хабаровском краях, Челябинской и Брянской областях.

В дагестанском поселке Шамхал, как передает ТАСС, открыта школа на 604 места. Она начнет работать с 1 сентября. В городе Копейск Челябинской области открыт детский сад на 120 мест.

Президент дистанционно также открыл зоопарк площадью 25 га с пятью вольерными комплексами. Кроме того, Владимиру Путину показали новую набережную в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края и отремонтированные железнодорожные пути в Унече Брянской области, которые были повреждены в результате подрыва бомбы 1 июня.