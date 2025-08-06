Экс-депутата Нижневартовска Юрия Гончарука хотят арестовать по делу об убийстве

В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство об аресте бывшего депутата городской думы Нижневартовска Юрия Гончарука. СКР обвиняет его в убийстве, сообщило ТАСС. Подробности дела не приводятся.

Официально в правоохранительных органах арест экс-депутата пока не комментируют. По данным источника издания «Правда УрФО», дело может быть связано с покушением на первого мэра Нижневартовска Юрия Тимошкова.

Господин Гончарук уже становился фигурантом уголовного дела. В 2021 году его обвинили в получении взятки в размере 3 млн руб. Взяткодателем называли гендиректора «Нефтесервиса» Екатерину Симакову, которая таким образом хотела снизить санкции за неуплату компанией страховых взносов. В 2024 году суд назначил обвиняемому штраф на 7,5 млн руб. Вину фигурант не признал.

Юрий Гончарук возглавлял отделение Пенсионного фонда России в Нижневартовске с 2001 по 2018 год. Он также числился гендиректором ООО «Академпроект», занимавшегося проектированием зданий, линий связи и электропередачи.

Никита Черненко