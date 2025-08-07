Мосбиржа настраивает лимиты

Московская биржа (MOEX: MOEX) расширяет функционал для работы на фондовом рынке. С сентября инвесторы смогут не только указывать в заявке максимальную стоимость, по которой готовы купить активы, но и выставлять средневзвешенную цену. В этом случае будут приобретаться ценные бумаги, выставляемые по более высокой цене. По мнению экспертов, такие ордера будут востребованы для крупных инвесторов. Однако у брокеров могут возникнуть сложности с реализацией таких заявок в случае с низко ликвидными ценными бумагами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

6 августа Московская биржа объявила о расширении возможностей для инвесторов в операциях с ценными бумагами. Через полтора месяца, с 22 сентября, они смогут на торгах подавать заявки «по среднему лимиту» (WLIM-заявки). Во время подачи такой заявки инвестор сможет указывать средневзвешенную стоимость всех приобретаемых ценных бумаг. При исполнении заявки цена отдельных активов может быть выше, чем та, которую указал инвестор, однако итоговая средневзвешенная цена приобретенных бумаг будет не хуже той, что указана в WLIM-заявке.

Это значительно отличается от существующей формы подачи лимитной заявки. Сейчас клиент указывает только максимальную сумму, которую готов заплатить при покупке актива. Сделка исполняется при наличии продавца, который готов реализовать актив по равной или более низкой цене. При этом по тарификации обычные заявки и заявки «по среднему лимиту» различаться не будут. Другим распространенным инструментом приобретения ценных бумаг на бирже являются рыночные заявки. Они предполагают покупку активов по текущей цене в биржевом «стакане». В этом случае указывается не количество бумаг, которые инвестор намерен приобрести, а объем средств, которые он готов потратить на покупку.

Как указывают эксперты, в зарубежной практике заявки «по среднему лимиту» являются классическим инструментом, используемым при операциях с большим объемом активов. «Она придумана, чтобы заказчик не беспокоился о деталях исполнения своего ордера: он просто указывает объем необходимого актива и все. Его интересует только, чтобы средняя была не выше названной им величины»,— пояснил собеседник “Ъ” в крупной финансовой организации. При этом у российских брокеров уже существуют алгоритмические заявки, позволяющие реализовывать сделки по средневзвешенной цене (VWAP-сделки), указывает портфельный менеджер крупной УК. «Однако в этом случае риск неисполнения заявки по установленной цене берет на себя брокер»,— отметил он.

Такие заявки в основном будут востребованы у крупных инвесторов. «Это удобный инструмент, предназначенный прежде всего для институциональных инвесторов, фэмили-офисов и опытных трейдеров, которым необходимо реализовать крупный объем без необходимости дробить заявки»,— считает управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

Для физических лиц WLIM-заявки будут не так актуальны, считают участники рынка. Частные инвесторы чаще «выставляют заявки по рынку», указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. Точно так же не имеет смысла «выставлять маленькую WLIM-заявку», так как при работе «с небольшими объемами можно более точно использовать обычные лимитные ордера», указывает он.

Прежде всего новый тип заявок будет актуален для сделок с ликвидными бумагами, где спреды умеренные и исполнение возможно спрогнозировать в пределах указанных параметров, считает господин Целищев. При этом в случае с малоликвидными бумагами брокеры могут столкнуться с проблемами выполнения ордера из-за волатильности актива, указывают эксперты. По мнению участников рынка, в случае долгого исполнения инвестор может не только пропустить возникший в моменте рыночный риск, но и остаться с неисполненной заявкой.

Впрочем, как пояснили на Московской бирже, по ордеру возможно частичное исполнение. Это означает, что все неисполненные заявки будут сняты по окончании вечерней торговой сессии, а клиентам будет предложено выставить новую заявку на следующий день. При этом средневзвешенная цена сделок будет не хуже цены, указанной в WLIM-ордере.

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев