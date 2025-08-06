В Пензе пойдет под суд председатель правления ТСЖ за коммерческий подкуп

В Пензе суд рассмотрит уголовное дело о коммерческом подкупе (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, ч. 1 ст. 204.2 УК РФ) в отношении председателя правления товарищества собственников жилья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, в период до мая 2021 года фигурант предложил ИП передать ему 200 тыс. руб. за заключение с ним от имени ТСЖ договора подряда на проведение капремонта многоквартирного жилого дома в Октябрьском районе Пензы на сумму свыше 1,4 млн руб. Предприниматель согласился на это.

В августе того же года фигурант получил 100 тыс. руб. из указанной суммы, в октябре — остальные деньги. В декабре 2023 года ИП передал подозреваемому еще 9 тыс. руб. за заключение договора подряда на проведение капремонта козырьков балконов многоквартирного жилого дома.

Фигурант признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов