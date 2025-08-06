В Белоруссии в сентябре пройдут учения в формате ОДБК

В Белоруссии проведут серию учений в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Пресс-служба Министерства обороны Республики сообщила, что учения пройдут в начале сентября.

В них примут участие Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), силы и средства разведки «Поиск-2025» и материально-технического обеспечения КСОР «Эшелон-2025». В пресс-службе также сообщили, что на место учений уже прибыл первый воинский контингент.

ОДКБ — международная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. В нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. Страны заключили между собой договор о коллективной безопасности. Согласно ему, в случае нападения на любое из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную.