Интернет-безопасности своих детей обучают 58% ростовчан

В Ростове-на-Дону безопасному поведению в «онлайне» учат своих детей половина опрошенных. Об этом сообщили в пресс-службе Авито

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно данным опроса, лишь 58% ростовчан учат детей безопасному поведению в интернете. Еще 41% респондентов занимаются этим до покупки смартфона.

При этом среди тех, кто заботится о цифровой безопасности детей, 88% просят не переходить по сомнительным ссылкам, 78% – не сообщать личные данные. Еще 60% – не передавать доступ к своему аккаунту посторонним.

Мария Хоперская