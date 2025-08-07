Как менялись требования к ручной клади

В июне 2007 года приказом Минтранса авиакомпании обязали бесплатно перевозить не менее 10 кг суммарно в виде ручной клади или багажа, а также дополнительно разрешать пассажиру проносить в салон до 18 категорий личных вещей: дамские сумочки, портфели, портативные компьютеры, верхнюю одежду, букеты и т. д. Авиакомпаниям дали право самим устанавливать ограничения по габаритам — длине, ширине и высоте.

В ноябре 2017 года вступили в силу новые правила, согласно которым минимальный вес ручной клади, которую можно бесплатно взять с собой на борт, снижен с 10 кг до 5 кг. За авиакомпаниями осталось право увеличить этот порог «в качестве конкурентного преимущества». Кроме ручной клади, пассажирам оставили право взять на борт самолета несколько предметов сверх нормы: верхняя одежда, букет цветов, рюкзак, дамская сумка или портфель с вложенными в них вещами, коляску, детскую люльку и другое. Также разрешено проносить на борт товары, купленные в магазинах Duty Free (они должны быть запечатаны в пластиковый пакет).

В январе 2023 года Верховный суд также признал незаконной норму провоза ручной клади, которую установила авиакомпания «Победа»: она ограничила разрешенные габариты вещей пассажиров параметрами 36х30х27 см. После решения суда компания разрешила перевозить в ручной клади дамские сумки любых размеров.

В июне 2025 года сенатор Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект, запрещающий авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам для ручной клади. В документе сказано, что перевозчик не вправе самостоятельно устанавливать нормы, в том числе суммарные, по весу и габаритам вещей, «которые авиационными правилами дозволяется провозить сверх нормы без взимания дополнительной платы». Документ пока не рассмотрен.