Выпускникам раздадут пробники

Выпускники 9-х и 11-х классов смогут потренироваться сдавать ОГЭ и ЕГЭ в условиях, «максимально приближенных» к настоящему экзамену. Рособрнадзор совместно с регионами должен проработать такую возможность по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина. Сейчас тестовые экзамены (или пробники, как называют их в школах) проводят только по избранным предметам, поэтому популярностью пользуются частные курсы, предоставляющие возможность написать такой экзамен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин попросил Анзора Музаева дать возможность выпускникам потренироваться перед экзаменами

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Михаил Мишустин попросил Анзора Музаева дать возможность выпускникам потренироваться перед экзаменами

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В среду, 6 августа, в ходе встречи с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым премьер-министр Михаил Мишустин заметил, что «большое количество ребят, родителей хотят тестировать ситуацию, связанную со сдачей ОГЭ или ЕГЭ, заранее» и в условиях, «максимально приближенных» к реальному экзамену. В связи с этим глава правительства предложил Рособрнадзору вместе с регионами проработать возможность введения пробных экзаменов и «в ближайшее время» доложить об этом в правительство. «Нужно дать ребятам возможность через цифровую платформу записаться и поехать сдать соответствующий тест не у себя в школе, как многие делают, а в незнакомых условиях, приближенных к условиям сдачи»,— объяснил он.

ОГЭ и ЕГЭ проводится в специально оборудованных для экзамена пунктах (как правило, на базе школ). Ученики распределяются таким образом, чтобы не писать работу в школах, где они учатся. Перед началом государственной итоговой аттестации ученики сдают все личные вещи и проходят досмотр на металлоискателе. ОГЭ и ЕГЭ начинаются в 10:00 по местному времени и длятся в зависимости от предмета от 135 до 235 минут.

Сейчас на федеральном уровне проводятся «всероссийские тренировочные мероприятия по сдаче ОГЭ и ЕГЭ», но они направлены в первую очередь на оценку оснащения пунктов проведения экзаменов (ППЭ) и подготовку организаторов. Лишь некоторая часть из них предполагает участие учеников. В 2025 году с их участием проводился пробник по ЕГЭ по русскому и английскому языку, информатике и биологии и ОГЭ по русскому и английскому языку, математике и информатике.

Решение о проведении пробников для выпускников может быть принято на уровне регионов.

В московских школах практика централизованного написания тестовых ЕГЭ существует с 2022 года. Как объяснили “Ъ” в пресс-службе столичного департамента образования и науки, экзамен проводится по тем предметам, которые ученики выбирают для сдачи, и за год школьники могут написать их дважды. Участие в пробниках добровольно и проводится по желанию самих ребят и их родителей, при этом школы самостоятельно решают, будет ли оценка за тренировочные работы влиять на успеваемость. Пробники проводят как в ППЭ, так и в школах, где учатся сами выпускники.

В петербургском комитете по образованию “Ъ” рассказали, что во всех школах города проводятся пробные экзамены для девятиклассников, но проверить свои знания школьники могут только по двум предметам (в 2025 году это были ОГЭ по математике и обществознанию). Тестирование проходит в своей школе и расценивается как контрольная работа. В Марий Эл у школ есть возможность подать заявку в Центр информационных технологий и оценки качества образования, приняв участие в диагностическом тестировании выпускников: ученики напишут его в своей школе.

Однако в большинстве регионов “Ъ” заявили, что в обязательном порядке проводятся только «всероссийские тренировочные мероприятия», а организация дополнительных пробников — инициатива школ и муниципалитетов, и их проводят силами школы.

Ученики также могут сдать экзамены платно — на базе университетов и курсов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Так, в ИТМО можно написать пробники в формате реального экзамена по профильной математике, русскому языку, физике и информатике. Сдача каждого тестового ЕГЭ обойдется в 1,7 тыс. руб. В Нижегородском госуниверситете эта же услуга обойдется в 800 руб. А в школе по подготовке к ГИА «ЕГЭ-центр» тестирование по одному предмету стоит 7 тыс. руб.

Директор по развитию образовательных продуктов edtech-компании MAXIMUM Елена Провозен отмечает, что пробные экзамены в формате ЕГЭ и ОГЭ — «одна из самых востребованных услуг среди школьников и их родителей»: «По нашим наблюдениям, около 70% выпускников хотя бы один раз в год проходят пробник вне школы — в центрах подготовки или на курсах. Многие делают это несколько раз в течение учебного года». Такие тренировки помогают в психологической адаптации к условиям экзаменов, что в итоге снижает тревожность, и в правильном распределении времени и сил, отмечает эксперт. Не менее важным, по ее словам, является и разбор ошибок после пробника. «Оптимально для школьника — сдавать три-пять полноценных очных пробника по каждому предмету за год. Первый — в начале года, чтобы понять стартовый уровень, второй — в середине, чтобы скорректировать подготовку, и два-три — за один-полтора месяца до экзамена для финальной отработки навыка»,— объясняет Елена Провозен. Она добавляет, что введение полноценных тестовых экзаменов в школах приведет к положительным результатам, потому что поможет охватить тех, кто не посещает дополнительные курсы.

Полина Ячменникова, корсеть “Ъ”