В «Сириусе» возбуждено дело о гибели трех человек от отравления алкоголем

Полиция задержала двух жительниц федеральной территории (ФТ) «Сириус» по подозрению в торговле опасным алкоголем, при употреблении которого погибли три человека, сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным МВД, жертв отравления может быть больше. Среди пострадавших могут оказаться отдыхающие из разных регионов России, которые обратились за лечением уже после отъезда с побережья.

По предварительным данным, смертельно опасная алкогольная продукция продавалась на территории местного рынка «Казачий» под видом домашней чачи. В местных социальных сетях сообщают, что якобы домашнюю чачу в течение длительного времени продавала местная жительница по имени Этери.

В настоящее время рынок «Казачий» закрыт, сотрудники МВД и Росгвардии изымают у продавцов алкогольную продукцию для направления ее на экспертизу. Устанавливаются другие лица, причастные к сбыту смертельно опасных спиртных напитков.

Уголовно дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Изготовление и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Максимальное наказание по данной статье — десять лет лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар