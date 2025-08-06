Обвиняемые в помощи мигрантам с фиктивными браками пойдут под суд в Дзержинске

Три человека пойдут под суд в Дзержинске Нижегородской области по обвинению в организации незаконного пребывания в РФ иностранцев (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщили в суде 6 августа 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году фигуранты организовывали получение фиктивных свидетельств о заключении брака с гражданами РФ. Эти документы необходимы были для получения мигрантами разрешений на временное проживание.

Галина Шамберина