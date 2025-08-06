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В Ессентуках восстановили здание в историческом виде 1937 года

В Курортном парке Ессентуков восстановили Надкаптажное здание Гаазо-Пономаревского источника. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Проект здания с точностью повторил архитектурные решения ранее существовавшего крестообразной планировки 1937 года постройки. Кроме того, при возведении подрядчик полностью сохранены зеленые насаждения, условия рельефа и прилегающие пешеходные проходы к достопримечательности. В парке также установили винтажные уличные фонари, а сам павильон обработали специальной огнезащитной смесью.

Константин Соловьев

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