Роспись осталась без защиты
Чувствителен ли отказ Еврокомиссии регистрировать бренд «Гжель» для компании
Еврокомиссия отказалась регистрировать бренд «Гжель». Таким образом, русский народный промысел не получил патентную защиту интеллектуальной собственности на территории Европы. В результате любой желающий может делать посуду с сине-белой росписью и продавать в Евросоюзе под названием «гжель». Это первый отечественный бренд, который Россия пыталась зарегистрировать после присоединения в 2023 году к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, уточняет РБК.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Так, подмосковные ремесленники пытались защититься от контрафакта, пояснил “Ъ FM” генеральный директор компании «Гжель» Петр Сивов: «Сейчас поданы претензии к Fix Price по поводу продукции. Они пишут, допустим, вазочка "Гжель", еще что-то "Гжель", при этом применены элементы художественно-стилевых особенностей гжельской росписи, и продается это за смешную цену 10 руб. Дальше есть, допустим, елочные игрушки, которые ввозились сюда тоже с символикой гжели.
Это дешевые подделки из тонкокаменной массы, которая явно не является фарфором, из керамики, покрытой белыми глазурями и декорированной в стиле гжель. Причем цвет кобальт — голубой, насыщенный, глубокий цвет, а там грязно-синий и даже скорее в черноту. Вот с такими подделками мы сталкиваемся. Мы решили попробовать пойти по Лиссабонскому соглашению, видите, чем это закончилось. В принципе, это ожидаемо, и существует теоретический шанс того, что Всемирная организация по интеллектуальной собственности, которая базируется в Женеве, может не принять возражения Еврокомиссии, но тут тоже, наверное, иллюзий строить не надо, вряд ли это случится».
Предполагалось, что присоединение к Лиссабонскому соглашению позволит получить защиту и другим отечественным народным промыслам, таким как жостовская роспись или тульский пряник. Решение об отказе за подписью Урсулы фон дер Ляйен опубликовано в Официальном журнале ЕС. Одна из причин — российское происхождение компании-заявителя, пояснила генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина: «Первый пункт отказа состоит в том, что не введена соответствующая регуляция. Нужно подавать заявку позже, когда она будет введена и начнет действовать. Однако, еще четыре или пять пунктов в отказе про то, что в настоящее время действует 14-й пакет санкций, поэтому в любом случае заявки от российских заявителей не должны рассматриваться, не должны по ним приниматься решения и так далее.
На самом деле вопрос: точно ли в актуальной геополитической ситуации сбыт тульского пряника и жостовской росписи на территории Европейского Союза действительно имеет такие масштабы?
То есть производители все-таки в первую очередь заинтересованы в охране своего обозначения на территории определенного региона, когда у них есть туда поставки.
На настоящий момент мы видим растущий интерес заявителей в первую очередь к дружественным юрисдикциям, потому что они не испытывают затруднений с логистикой, с организацией цепочек поставок, с взаиморасчетами с контрагентами».
Отказ на охрану бренда «Гжель» в Евросоюзе никак не повлияет на регистрацию наименования в других странах Лиссабонской системы, их около 70. В Китае, например, компания уже оформила товарный знак и вышла на крупнейшие площадки Taobao и Tmall. За первый квартал было продано столько керамики, сколько было за весь предыдущий год. А в планах на 2026-й — выпустить на китайский рынок около 140 тыс. изделий на общую сумму 200 млн руб.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".