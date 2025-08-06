Роспись осталась без защиты

Еврокомиссия отказалась регистрировать бренд «Гжель». Таким образом, русский народный промысел не получил патентную защиту интеллектуальной собственности на территории Европы. В результате любой желающий может делать посуду с сине-белой росписью и продавать в Евросоюзе под названием «гжель». Это первый отечественный бренд, который Россия пыталась зарегистрировать после присоединения в 2023 году к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, уточняет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Так, подмосковные ремесленники пытались защититься от контрафакта, пояснил “Ъ FM” генеральный директор компании «Гжель» Петр Сивов: «Сейчас поданы претензии к Fix Price по поводу продукции. Они пишут, допустим, вазочка "Гжель", еще что-то "Гжель", при этом применены элементы художественно-стилевых особенностей гжельской росписи, и продается это за смешную цену 10 руб. Дальше есть, допустим, елочные игрушки, которые ввозились сюда тоже с символикой гжели.

Это дешевые подделки из тонкокаменной массы, которая явно не является фарфором, из керамики, покрытой белыми глазурями и декорированной в стиле гжель. Причем цвет кобальт — голубой, насыщенный, глубокий цвет, а там грязно-синий и даже скорее в черноту. Вот с такими подделками мы сталкиваемся. Мы решили попробовать пойти по Лиссабонскому соглашению, видите, чем это закончилось. В принципе, это ожидаемо, и существует теоретический шанс того, что Всемирная организация по интеллектуальной собственности, которая базируется в Женеве, может не принять возражения Еврокомиссии, но тут тоже, наверное, иллюзий строить не надо, вряд ли это случится».

Предполагалось, что присоединение к Лиссабонскому соглашению позволит получить защиту и другим отечественным народным промыслам, таким как жостовская роспись или тульский пряник. Решение об отказе за подписью Урсулы фон дер Ляйен опубликовано в Официальном журнале ЕС. Одна из причин — российское происхождение компании-заявителя, пояснила генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина: «Первый пункт отказа состоит в том, что не введена соответствующая регуляция. Нужно подавать заявку позже, когда она будет введена и начнет действовать. Однако, еще четыре или пять пунктов в отказе про то, что в настоящее время действует 14-й пакет санкций, поэтому в любом случае заявки от российских заявителей не должны рассматриваться, не должны по ним приниматься решения и так далее.

На самом деле вопрос: точно ли в актуальной геополитической ситуации сбыт тульского пряника и жостовской росписи на территории Европейского Союза действительно имеет такие масштабы?

То есть производители все-таки в первую очередь заинтересованы в охране своего обозначения на территории определенного региона, когда у них есть туда поставки.

На настоящий момент мы видим растущий интерес заявителей в первую очередь к дружественным юрисдикциям, потому что они не испытывают затруднений с логистикой, с организацией цепочек поставок, с взаиморасчетами с контрагентами».

Отказ на охрану бренда «Гжель» в Евросоюзе никак не повлияет на регистрацию наименования в других странах Лиссабонской системы, их около 70. В Китае, например, компания уже оформила товарный знак и вышла на крупнейшие площадки Taobao и Tmall. За первый квартал было продано столько керамики, сколько было за весь предыдущий год. А в планах на 2026-й — выпустить на китайский рынок около 140 тыс. изделий на общую сумму 200 млн руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова