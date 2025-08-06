В Прикамье реализуется 118 приоритетных инвестпроектов

Сегодня, 6 августа, в Краснокамском округе на выездном заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина состоялось обсуждение реализации приоритетных инвестиционных проектов (ПИП). Как сообщает пресс-служба краевого правительства, сегодня в регионе реализуется 118 приоритетных инвестпроектов, в которые уже фактически вложено порядка полутриллиона рублей. Напомним, статус ПИП дает инвестору право на получение земельного участка в аренду без проведения торгов, применение налоговых льгот на прибыль и налогу на имущество, административное сопровождение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края



Дмитрий Махонин отметил, что статус приоритетных присваивается проектам из разных сфер – от промышленности и логистики до туризма и зарядной инфраструктуры электромобилей. В частности, принято решение поддерживать краевые оборонные предприятия, которые строят жилье для своих сотрудников. Активный рост наблюдается по проектам в сфере логистики. Уже сегодня построено свыше 128 тыс. кв. м современных складских и логистических площадей из запланированных 500 тыс. кв. м. Также сейчас обсуждается вопрос о финансовой поддержке инвестпроектов для сельхозтоваропроизводителей.

Генеральный директор регионального Агентства инвестиционного развития Владимир Верюжский отметил положительную динамику роста приоритетных проектов: «Мы видим, что этот инструмент становится все более востребованным: количество проектов увеличивается по нарастающей», - подчеркнул господин Верюжский. Сегодня в региональном инвестпортфеле проекты с плановым объемом инвестиций на сумму 794 млрд руб.

Учитывая промышленную направленность региона, большая часть проектов реализуется в сфере обрабатывающих производств. Уже завершено 15 проектов, еще 57 находятся в стадии активной реализации. Совокупный объем привлеченных инвестиций превысил 370 млрд руб. Кроме этого, инвестиции направляются на создание инфраструктуры для жителей Прикамья. Речь идет об объектах деловой среды, придорожного сервиса и спортивных и туристических комплексах.

В Краснокамском муниципальном округе реализуется семь приоритетных инвестиционных проектов – это четвертый показатель среди всех муниципальных образований. Проекты связаны с обрабатывающими производствами, а также с придорожным сервисом. Общий объем запланированных инвестиций составляет порядка 882 млн руб., из которых уже освоено более 650 млн руб. Так, с помощью региональной поддержки «Краснокамский ЖБК» расширяет производство железобетонных изделий. «Краснокамский завод металлических сеток» является инициатором 2-х инвестиционных проектов. Один из них - по модернизации производства синтетических и металлических сеток - уже реализован.

Компания «Микросилика» реализует проект по строительству многофункционального комплекса придорожного сервиса. Компания «АНКОС» расширяет производство изделий для нефтегазового сектора. Реализация проекта способствует увеличению выпуска высококачественной, конкурентоспособной продукции, соответствующей современным промышленным стандартам, при одновременном снижении себестоимости.