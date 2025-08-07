Наследие не вынесло реконструкции

Вчера в Уфе обрушилась стена здания и деревянные перекрытия объекта культурного наследия (ОКН) главного дома усадьбы старообрядцев Душиных на Коммунистической улице. Здание находятся в частной собственности, его недавно начали реконструировать. Владелец памятника архитектуры не связывает произошедшее с выполненными на объекте работами. В Башкульнаследии отмечают, что реконструкция проводилась на законных основаниях и ничего страшного не произошло. И собственник, и представитель Управления охраны ОКН подчеркивают, что объект будет восстановлен. Опрошенные «Ъ» защитники архнаследия выразили сомнения, что при выполнении работ обошлось без нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До конца второго квартала владелец здания должен был его полностью восстановить

Фото: Главное управление МЧС по Башкирии До конца второго квартала владелец здания должен был его полностью восстановить

Фото: Главное управление МЧС по Башкирии

В Уфе на Коммунистической улице вчера утром обрушилась стена и деревянные межэтажные перекрытия двухэтажного здания 1870 года постройки — главного дома усадьбы старообрядцев Душиных. Здание признано выявленным объектом культурного наследия. Двухэтажный особняк расположен почти напротив другого памятника архитектуры — общежития Башкирского кооперативного техникума, часть стены которого рухнула ровно неделю назад.

Дом семьи Душиных построен в 1870-е годы. Двухэтажный кирпичный Г-образный особняк возведен старообрядцем Родионом Душиным в эклектичном стиле. Он имеет два главных фасада, один из которых выходит на улицу Крупской, другой — на Коммунистическую улицу. Здание сохранило лепные украшения фасадов, включая сандрики.

Дом Душиных в декабре 2023 года был продан мэрией учредителю компании «Мирек» Иреку Мухаметкулову. При начальной цене 1 руб. в ходе торгов здание досталось новому собственнику за 21,2 млн руб. По условиям торгов он должен был до конца второго квартала этого года провести противоаварийные работы, отреставрировать и приспособить здание к современному использованию. Работы, как сообщил «РБК Уфа» господин Мухаметкулов, начались в здании совсем недавно.

Вчера, по данным пресс-службы Главного управления МЧС по Башкирии, произошел «сильный хлопок в доме, будто упало здание — поднялись дым, пыль, тряхнуло даже землю немного». Здание было расселено и огорожено забором, а стены на время работ закрыты металлической сеткой, так что при инциденте никто не пострадал. Уже после обрушения на официальном портале правовой информации региона появился приказ Башкультнаследия от 8 июля об отказе во включении соседнего второго дома старообрядцев Душиных (в нем располагалась старообрядческая церковь) в перечень объектов культурного наследия.

Владелец Дома Душиных Ирек Мухаметкулов вчера заявил «Ъ», что планирует продолжить реставрацию памятника и приспособить его для современного использования (какого именно, он не уточнил, добавив, что вопрос об этом пока остается открытым).

«Все будет восстановлено, все будет нормально. Объект получит вторую жизнь»,— сказал он.

Господин Мухаметкулов также добавил, что все работы в рамках мероприятия по сохранению объекта проводили по утвержденному проекту, отклонений от него не было.

«Видимо, сильный ливень и ветер дали себе знать — разрушилась та часть стены, что не является предметом охраны»,— предположил он.

«Нету там никакого обрушения, это реконструкция. Перестаньте распиаривать дезинформацию и пугать людей. Часть конструкции демонтируется в ходе производства работ, это допустимо. Но в любом случае, на объекте идет реконструкция и реставрация. Все элементы, которые включены в предмет охраны, будут воссозданы, даже если что-то демонтировано»,— прокомментировал инцидент заместитель начальника Управления по госохране объектов культурного наследия (Башкультнаследие) Айнур Муслюмов.

Ведущий научный сотрудник отдела историко-архитектурного наследия Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии Павел Егоров полагает, что обрушение в Башкирском общежитии кооперативного техникума и в Усадьбе старообрядческих домов Душиных — «звенья одной цепи». По его предположению, ЧП могло произойти из-за разборки межэтажных перекрытий, которые нельзя трогать до тех пор, пока не будут сделаны дублирующие перекрытия. «В любом случае здание должно быть восстановлено из того же кирпича, а виновные должны быть строго наказаны»,— полагает собеседник.

Наталья Балыкова