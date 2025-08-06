Жителя Алапаевска отправили в СИЗО по обвинению в убийстве отца-бизнесмена

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 1 октября 2025 года жителя Алапаевска (Свердловская область) Анатолия Бадртдинова, обвиняемого по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга

По данным СУ СКР по Свердловской области, 1 августа обвиняемый поссорился с отцом и нанес ему удары кухонным ножом. Пострадавший скончался на месте происшествия. Во время следственных действий были изъяты вещественные доказательства, назначены необходимые экспертизы.

По данным портала Е1, погибший Мурат Бадртдинов был местным бизнесменом, владевшим магазином «Кристина» в центре Алапаевска. На суде Анатолий Бадртдинов признал свою вину. «Все как в тумане, не помню, как наносил удары. Потом уехал, скорую не вызвал. С отцом отношения были как у всех семей, всякие. Бывало, говорил неприятное»,— приводит слова обвиняемого издание.

Артем Путилов