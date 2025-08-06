Путин наградил орденом Дружбы политического обозревателя «Комсомольской правды»

Журналист газеты «Комсомольская правда» Александр Гамов удостоен ордена Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В «Комсомольской правде» господин Гамов занимает пост политического обозревателя отдела внутренней политики. Он работает в издательском доме с 1993-го года. В последнее время журналист ведет эфиры на одноименном радио. На сайте публикуются фрагменты его разговоров с экспертами. Среди них такие материалы как «"Убежищем Зеленского может стать один из островов Мраморного моря": Ермак ездил на встречу в Альпах согласовывать условия отставки шефа» и «На руке Трампа вновь разглядели загадочные синяки: академик Онищенко рассказал, пора ли волноваться».