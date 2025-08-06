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Путин наградил орденом Дружбы политического обозревателя «Комсомольской правды»

Журналист газеты «Комсомольская правда» Александр Гамов удостоен ордена Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В «Комсомольской правде» господин Гамов занимает пост политического обозревателя отдела внутренней политики. Он работает в издательском доме с 1993-го года. В последнее время журналист ведет эфиры на одноименном радио. На сайте публикуются фрагменты его разговоров с экспертами. Среди них такие материалы как «"Убежищем Зеленского может стать один из островов Мраморного моря": Ермак ездил на встречу в Альпах согласовывать условия отставки шефа» и «На руке Трампа вновь разглядели загадочные синяки: академик Онищенко рассказал, пора ли волноваться».

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