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Жителя Выксы арестовали по делу о финансировании экстремистской организации

Сотрудники нижегородского управления ФСБ задержали жителя Выксы, которого обвиняют в финансировании запрещенной в России экстремистской организации. Суд принял решение о его аресте.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным следствия, нижегородец сам является активным членом этой организации. Он добровольно перечислил деньги ее лидеру, которые последний использовал на нужды и содержание других участников.

Нижегородское управление СКР расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Вину в совершении инкриминируемого деяния житель Выксы не признал.

Силовики устанавливают других причастных к совершению преступления.

Андрей Репин