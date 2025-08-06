Жителя Выксы арестовали по делу о финансировании экстремистской организации
Сотрудники нижегородского управления ФСБ задержали жителя Выксы, которого обвиняют в финансировании запрещенной в России экстремистской организации. Суд принял решение о его аресте.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
По данным следствия, нижегородец сам является активным членом этой организации. Он добровольно перечислил деньги ее лидеру, которые последний использовал на нужды и содержание других участников.
Нижегородское управление СКР расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Вину в совершении инкриминируемого деяния житель Выксы не признал.
Силовики устанавливают других причастных к совершению преступления.