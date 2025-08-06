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Коммерсантъ FM
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Бренды наметили точки входа

Какова динамика появления европейских марок на российском рынке

Европейские бренды оказались лидерами по выходу на российский рынок впервые за три года. 44% от всех открытых иностранных магазинов с января по июнь принадлежат компаниям из ЕС, следует из данных CORE.XP. Всего в 2025-м на рынок вышло девять иностранных брендов, три из них итальянские, еще один — испанский. Компания De'Longhi специализируется на бытовой технике, Kappa продает спортивную одежду, Doucal's — люксовую обувь, PDPaola — ювелирные изделия.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Впрочем, темпы открытий зарубежных брендов в 2025-м в целом оказались невысокими, отметила директор торгового департамента CORE.XP Евгения Прилуцкая: «Я связываю это с тем, что наши fashion-группы, бизнес которых строится непосредственно на продаже сторонних брендов, поэкспериментировали уже с турецкими партнерами и пришли к заключению, что с точки зрения ментальности и коммерческой эффективности на российского потребителя эффективнее работают европейские марки. Поэтому по возможности они пополняют свой портфель именно ими. Если смотреть с точки зрения общей экономической ситуации в стране, то условия неблагоприятные, потому что происходит падение товарооборота. Это, безусловно, является негативным фактором для розничного бизнеса. С другой стороны, с точки зрения конкурентной среды в этой части условия в России сейчас подходящие, потому что качественного предложения не хватает. Если говорить про последние цифры, то это все отложенные открытия, которые были запланированы в 2023-м.

Что же касается перспективы ближайших полугода-года, то ситуация выровняется, этот фактор с падением розничного товарооборота нивелируется, и климат для вхождения новых брендов в экономику станет более благоприятным».

После 2022 года в Россию преимущественно приходили бренды из дружественных стран. В 2025-м доля азиатских игроков оценивается в 11%, еще по 22% заняли компании из СНГ и Турции. Европейские производители все еще ассоциируются у россиян с качеством, на это и делают ставку компании, пояснила партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Елена Хромова: «Российский fashion-рынок до сих пор остается привлекательным, поскольку ниша ушедших западных брендов после 2022 года все еще остается не до конца заполненной. Конечно, на их место пришли многие российские и азиатские компании, тем не менее ностальгия у потребителя все еще существует. Игрокам рынка при этом прежде всего приходится сталкиваться с дефицитом торговых площадей и высокой инфляцией, которая опережает темпы продаж. Но тем не менее для сильных брендов эти проблемы вполне решаемы.

Конечно, есть и проблемы с цепочками поставок, и с оплатой приобретенных товаров, но тем не менее многие марки действительно рассматривают выход на наш рынок. В основном они действуют аккуратно, через партнеров.

Мало кто сейчас открывает сетевые магазины, в основном это несколько точек в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, для того, чтобы сделать эти локации точками ознакомления для покупателей. Многие стараются работать и через маркетплейсы, и через онлайн-площадки, поскольку это менее рисковый способ».

Какой бизнес может рассчитывать на возвращение в Россию

По данным IBC Real Estate, в Москве за первое полугодие 2025-го ликвидировали девять торговых точек общей площадью около 5 тыс. кв. м. Всего в сфере розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами с начала года закрылось 326 компаний, подсчитали аналитики «Контур.Фокуса».

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Ульяна Горелова

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